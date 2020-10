Nach zahlreichen Absagen : Der Kulturkreis Daun hofft auf drei Aufführungen

Die Proben zu „Sunrise Mass“ waren fast abgeschlossen, nun wird das Konzert verschoben - auf unbestimmte Zeit. Dafür sollen drei andere Angote aufrecht erhalten werden. Foto: Alwin Ixfeld (AIX), ALWIN IXFELD

Daun So gut wie keine der für das Jahr 2020 geplanten Veranstaltungen des Kulturkreises Daun sind coronabedingt durchgeführt worden. Was aber doch noch möglich ist, stellt der Vorsitzende Roy Coppack vor.

Es sollte das musikalische Großereignis in der Region im Frühjahr 2020 werden - die „Sunrise Mass“, eine von dem Norweger Ola Gjeilo komponierte sinfonische Messe für Chor und Streichorchester. Anfang April sollten rund 90 Sänger und Instrumentalisten unter der Leitung von Roy Coppack das Werk in der St. Nikolauskirche in Daun sowie in der Lebensbaumkirche in Manderscheid aufführen. Die monatelangen Proben waren so gut wie abgeschlossen. Die Präsentation hätte in den Händen des Kulturkreises Daun gelegen. Sollte, hätte … doch dann kam Corona und machte auch diesem Ereignis einen Strich durch die Rechnung.

„Die ‚Sunrise Mass’ ist nicht abgesagt, sondern verschoben“, betont der Kulturkreis-Vorsitzende und musikalische Leiter Roy Coppack jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung. Allerdings sei es unrealistisch, zum jetzigen Zeitpunkt wieder einen festen Termin zu nennen, räumt er ein. „Wir hoffen, dass wir das Projekt im Herbst 2021 realisieren können“, sagt er. Und lobt die Sponsoren, die ausnahmslos ihre bereits gezahlte finanzielle Unterstützung nicht zurückgefordert, sondern sie dem Kulturkreis zugunsten der Aufführung zu einem späteren Zeitpunkt überlassen hätten.

Info Anmeldung und Kontaktdaten Bei der Anmeldung für das Literaturcafé und das Adventskonzert sind die Kontaktdaten über die Meldeapp (QR-Code einscannen oder über das Internet: https://meldeapp.standort-eifel.de/checkin/387c5a), per E-Mail (info@kulturkreis-daun.de) oder telefonisch (06592/7672) anzugeben. In beiden Fällen ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Es müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen und die Abstandsregeln eingehalten werden. Der Kulturkreis-Vorstand bittet ausdrücklich um Nachricht, wenn jemand, der bereits angemeldet ist, doch nicht teilnehmen kann, damit der freie Platz an eine andere Person vergeben werden kann. Kontakt zur Kulturkreis-Geschäftsstelle zur Abholung der Jahresgabe: Sigrid Jenssen, Felsenstraße 7, 54550 Daun, Telefon: 06592/7672, E-Mail: info@kulturkreis-daun.de.

„Die ‚Sunrise Mass’ war die erste Veranstaltung, die wir in diesem außergewöhnlichen, schwierigen Jahr absagen mussten“, resümiert Roy Coppack. Als Nächstes wurde die für Mai geplante 31. Jahresausstellung für professionelle Künstler in der Kreissparkasse Daun in den November verschoben. Doch nach reiflicher Überlegung sei der Vorstand zu dem Schluss gekommen, so erklärt der Vorsitzende, in 2020 überhaupt keine Jahresausstellung anzubieten – in der Hoffnung, im nächsten Jahr wieder eine zeigen zu können.

Die für September in der Volksbank vorgesehene Ausstellung für junge Künstler wurde ebenso abgesagt wie weitere Veranstaltungen mit üblicherweise zahlreichen Besuchern und Teilnehmern.