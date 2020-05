Verkehr : Bauarbeiten dauern länger

Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Fritz-Peter Linden

Daun-Gemünden (red) Die Arbeiten an der L 64 in Daun-Gemünden verzögern sich. Sie werden nicht, wie geplant, am 30. Mai enden. Wie der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein mitteilt, müsse das Projekt laut Auskunft der zuständigen Baufirma „baubedingt“ bis zum 30. Juni verlängert werden.