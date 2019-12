Bildung : Anmeldung zum Schnuppertag

Hillesheim (red) Die Augustiner-Realschule plus Hillesheim bietet am Samstag, 11. Januar, in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr einen Schnuppertag für Schüler der vierten Klasse sowie deren Eltern an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Lehrer der Schule haben spannende Mitmachangebote und Schnupperstunden in den verschiedensten Fächern für die Kinder vorbereitet und geben Eltern und Erziehungsberechtigten die Möglichkeit, sich von der Arbeit an der Schule zu überzeugen und Fragen zu beantworten.

So bekommen sowohl Eltern als auch Kinder die Chance, nicht nur die Klassenzimmer der Schule kennen zu lernen, sondern durch die Teilnahme am Schnupperunterricht auch die Lehrer und Schüler der Schule.

Dabei können sich die Besucher auch über die Auszeichnung und das Angebot als Informatik-Profilschule des Landes Rheinland-Pfalz informieren.

Zwecks Planung sei eine Anmeldung bis zum Freitag, 10. Januar, unter der Telefonnummer 06593/320 oder per E-Mail unter der E-Mail-Adresse: augustiner-realschule@t-online.de sehr hilfreich und erwünscht, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.