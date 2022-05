Corona : Pandemie verschärft Personalmangel in Eifel-Kliniken

Eifel Während der Corona-Pandemie standen die Krankenhäuser immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Jetzt scheint sich die Lage ein wenig beruhigt zu haben. Wir haben bei den Kliniken in der Eifel nachgefragt, wie viele Corona-Patienten dort aktuell behandelt werden und welche Auswirkungen der Pandemie noch zu spüren sind.

Von der Überlastung der Krankenhäuser war in den vergangenen beiden Pandemie-Jahren immer wieder zu lesen. Der sich seit Jahren zuspitzende Pflegenotstand in ganz Deutschland rückte in den Fokus der Öffentlichkeit. Zuletzt brachten viele krankheitsbedingte Personalausfälle durch die Omikron-Welle die Hospitale wieder an ihre Grenzen. Doch in den vergangenen Wochen hat sich das Infektionsgeschehen in der Region etwas beruhigt. Die Corona-Inzidenzen gehen zurück. Die Betreiber der Kliniken in der Eifel haben mit uns über die Entwicklung gesprochen.