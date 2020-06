Verkehr : Breiter, sicherer, übersichtlicher, ebener

Die B 257 zwischen den Einmündungen Wallenborn und Salm sowie der unübersichtliche Einmündungsbereich Salm werden ausgebaut. Ab Montag ist die Bundesstraße daher in diesem Bereich gesperrt, Autofahrer müssen weiträumige Umleitungen in Kauf nehmen. Foto: TV/Mario Hübner

Wallenborn/Salm Die B 257, Hauptverkehrsachse zwischen Daun und Bitburg, wird bei Salm für fast zwei Millionen Euro ausgebaut. Die heute beginnende Sperrung dauert voraussichtlich bis Jahresende.

Pendler zwischen Daun und Bitburg (und solche, die aus Büscheich oder Salm in Richtung Daun wollen) müssen sich in den nächsten Monaten auf Umwege und eine längere Fahrtzeit einstellen, denn: Ab Montag, 15. Juni, wird die B 257 zwischen den Einmündungen Wallenborn und Salm gesperrt – voraussichtlich bis zum Jahresende. Der Grund sind umfangreiche Ausbauarbeiten. Im Anschluss daran (womöglich erst 2021) wird die L 29 von der Einmündung der Bundesstraße bis zum Ortseingang erneuert.

Wegen der nun beginnenden Bauarbeiten wird der Autoverkehr aus Richtung Daun in Richtung Bitburg wird ab der Einmündung der B 257/L 27 in Oberstadtfeld, durch Niederstadtfeld, Schutz und Weidenbach bis zur B 257 ausgeschildert. Der Pkw-Verkehr aus Richtung Bitburg in Richtung Daun wird ab der Kreuzung der B 257/L 16 bei Meisburg über die L 16 durch Meisburg, Desserath, Deudesfeld, Schutz und Niederstadtfeld bis zur Einmündung in die B 257 bei Oberstadtfeld ausgeschildert. Der Ort Wallenborn und das Lava-Steinwerk Bettendorf können nur aus Richtung Oberstadtfeld erreicht werden.

Eine Umleitungsstrecke für den Schwerverkehr von Daun nach Bitburg wird ab der Einmündung B 257/L 27 bei Oberstadtfeld, über die L 27, durch Niederstadtfeld, Üdersdorf, weiter Richtung Bleckhausen, Schutz und Weidenbach bis zur B 257 ausgeschildert.

Eine Umleitungsstrecke für den Schwerverkehr von Bitburg nach Daun wird ab der Kreuzung B 257/L 16 bei Meisburg, über die L 16 durch Meisburg, Desserath, Deudesfeld, Schutz, weiter in Richtung Bleckhausen, über die L 46, durch Üdersdorf, über die L 65, durch Niederstadtfeld, über die L 27 bis zur Einmündung in die B 257 bei Oberstadtfeld ausgeschildert.

Für Anlieger aus Büscheich und Salm ist der dirkete Weg nach Daun gesperrt. In Richtung Bitburg kommen sie jedoch: Während der Bauphase wird der Verkehr am Einmündunsgberech der L 29 in die B 257 per Ampel geregelt.

Wieso die Straße in diesem Bereich ausgebaut wird, erklärt Roland Kil vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein: „Die Bundesstraße und vor allem die Bankette sind nicht breit genug ausgebaut für das bestehende Verkehrsaufkommenvon von täglich 1707 Fahrzeugen, darunter fünf Prozent Schwerlastverkehr, Tendenz steigend. Zudem weist die Bundesstraße erste Schäden auf. Weiterhin ist die Einmündung nach Salm sehr unübersichtlich, und die bisherige Verkehrsführung führt zu Irritationen. Und die L 29 in Richtung Salm weist erhebliche Schäden und Unebenheiten auf. Es wird insgesamt also einiges für die Verkehrssicherheit getan.“ Unter anderem wird eine Linksabbiegespur von der B 257 in Richtung Salm gebaut.

Den Zuschlag für das knapp zwei Millione euro teure Bauvorhaben hat die Firma Kohl-Bau aus Irrel erhalten. Der Ausbau der Bundesstraße kostet 1,58 Milionen Euro, der der Landesstraße 260 000 Euro – dementsprechend ist auch die Kostenübernahme durch Bund und Land.

Vorgesehen sind drei Bauabschnitte: zunächst der Ausbau der Bundesstraße vzwischen en abzweigen Walenborn und Salm, dann der Umbau des Einmündungsbreiches Salm und im Anschluss der Ausbau der L 29 in Richtung Salm.

