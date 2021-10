Benefizaktion : Helferfest mit der Band „Sperrzone“ in Daun

Daun (red) „Ahr you ready for a Party ?“ – ist das Helferfest überschrieben, das der Dauner Nico Happel organisiert hat und das am Donnerstag, 7. Oktober, 17 Uhr, auf dem Dauner Marktplatz stattfindet.

Geplant hat der 43-jährige Berufssoldat Happel nach eigenem Bekunden dieses Fest ursprünglich nur für seine Kameraden aus der Dauner Heinrich-Hertz-Kaserne. Wegen der noch strikteren Corona-Vorgaben der Bundeswehr, findet das Fest außerhalb der Kaserne statt. Mit der Band „Sperrzone“ konnte Happel eine regionale Größe dafür begeistern, wieder vor Dauner Publikum zu spielen.

Mit breiter Unterstützung von der Stadt, von vielen Betrieben und Gastronomen aus der Umgebung, lädt Happel nun nicht nur seine Kameradinnen und Kameraden ein, sondern gleich alle anderen Helfer – ob mit oder ohne Uniform.