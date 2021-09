Analyse : Bundeswehr ist fest verankert in der Vulkaneifel

Gerolstein/Daun Seit mehr als einem halben Jahrhundert gehört die Bundeswehr mit ihren zwei Standorten in Daun (Bataillon Elektronische Kampfführung 931 mit rund 1000 Soldaten und Zivilbeschäftigten) und Gerolstein (Informationstechnik-(IT)-Bataillon 281 mit aktuell 680 Beschäftigten) zur Vulkaneifel.

Zwar nerven die werktäglichen Verkehrsstaus am Morgen und Nachmittag zu und von den Kasernen und auch die Übungen sind nicht jedermanns Sache. Aber das war es dann auch mit Belästigungen und Belastungen.

Denn anders als rund um den Luftwaffenstützpunkt der US-Armee in Spangdahlem geht von den hiesigen Militärstandorten weder eine Gefahr für Bäche und Gewässer aus, noch sorgen sie für Fluglärm. Denn ihr Metier liegt eher im Stillen: dem Abhören (Daun) gegnerischer Kräfte oder der Kommunikationen innerhalb der eigenen Verbände sowie zwischen Ausland in die Heimat (Gerolstein).

Hingegen ist unzweifelhaft, dass die Region von der Armee profitiert, die Soldaten zum Alltagsbild in Daun und Gerolstein gehören, die Bundeswehr fest in der Region verankert, ja willkommen ist.

Vor allem wegen der Arbeitsplätze, der Wertschöpfung, wenngleich auch viele Pendler unter den Soldaten und Soldatinnen sind.

Dennoch: Viele mieten hier Wohnungen, gründen Familien, bauen Häuser, verstärken (auch mit ihren Kindern) die Vereine, kaufen hier ein, gehen essen, zum Friseur, kaufen Autos und sind auch auf kultureller Ebene dabei.

Legendär in diesem Zusammenhang sind die (inzwischen leider eingeschlafenen) karnevalistischen Beiträge der Gerolsteiner Soldaten (die Rotröcke) oder die (weiter bestehenden) Traditionen der Kaser­nenerstürmung oder des Tanzes auf windiger Höh.

Ein weiteres Beispiel für enge Verbindung zwischen Kaserne und Kommune ist die offizielle Partnerschaft zwischen der Stadt Gerolstein und dem IT-Bataillon 281. So haben die Soldaten seit Jahren stets ein Ortsschild von Gerolstein mit zu ihren Auslandseinsätzen genommen: Zeichen für die Verbundenheit zur Heimat, die die Region für viele Soldaten auch von außerhalb geworden ist.

Hans Peter Böffgen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein, sagt: „Das IT-Bataillon 281 ist ein fester Bestandteil unseres Gemeindelebens und als großer Arbeitgeber ein bedeutender Wirtschaftsfaktor im Gerolsteiner Land. Wir pflegen seit jeher freundschaftliche Beziehungen zu unserer Bundeswehr. Die Soldaten*innen sind uns mit ihren Familien immer herzlich willkommen.“ Wann immer die Bundeswehr einlade, seien die Menschen gerne dabei.

Einen Punkt hebt Böffgen ganz besonders hervor, die Hilfe bei der Hochwasserkatastrophe: „Die Soldatinnen und Soldaten haben eine großartige Unterstützung geleistet, sei es am Abend, in der Nacht des Hochwassers oder an den Tagen und Wochen danach bei den Aufräumarbeiten. Ein besonders schönes Zeichen der Solidarität. Daher an dieser Stelle nochmals ein besonderes Dankeschön!

Oberstleutnant Lars T. Decker, Bataillonskommandeur in der Eifelkaserne, sagt zu dem Aspekt der persönlichen Beziehungen: „Natürlich unterstützt die Stationierung der Soldatinnen und Soldaten hier in der Region auch die Integration der Bundeswehr in die Gesellschaft. Ich denke aber auch, dass gerade die Unterstützungsleistungen im Rahmen der Pandemiebekämpfung und in der Fluthilfe zeigen, dass militärische Einrichtungen einen wichtigen Beitrag für die Region leisten können. Darüber haben wir viele Soldatinnen und Soldaten, die sich hier in der Region ehrenamtlich engagieren.“

Nach dem Bild, das er in den vergangenen zweieinhalb Jahren als Kommandeur des IT-Bataillons 281 gewinnen konnte, fühlen sich die Soldaten der Eifelkaserne in der Region wohl. Das zeige die steigende Anzahl der Zuzüge an den Standort. Decker: „Eine nicht unerhebliche Anzahl der hier stationierten Soldatinnen und Soldaten sind gebürtige Eifler, die entweder von Beginn an in der Region verwurzelt sind oder nach verwendungsbedingter Abwesenheit wieder in die Eifel zurückkehren.“ Laut Decker wohnen etwa 35 Prozent der Bundeswehrbeschäftigten in der Region. „Dieser Anteil erfährt derzeit aber eine leichte Steigerung, da immer mehr Beschäftigte den Lebensraum Eifel für sich entdecken und sich räumlich in unsere Region orientieren.“

Als Kommandeur könne er sich kaum einen besseren Standort vorstellen. Decker berichtet: „Egal wo unsere Soldaten auftauchen, werden sie mit offenen Armen empfangen. Meine Männer und Frauen erfahren seitens der Region enorme Unterstützung. Ein Beispiel dafür sind die beruflichen Perspektiven nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienstverhältnis, die aufgezeigt werden.“

Auch aus Daun ist die Bundeswehr nicht mehr wegzudenken. Vor 56 Jahren kamen sie in die Kreisstadt, darunter war auch Wolfgang von Wendt. Aus seiner niedersächsischen Heimatstadt Osnabrück ging es in die Eifel – und dort ist er nach Ablauf seiner vier Jahre bei der Bundeswehr auch geblieben. Als langjähriger Geschäftsführer des Gewerbe- und Verkehrsvereins (GVV) Daun sagt der 75-Jährige: „Die Bundeswehr ist seit jeher enorm wichtig für die Stadt. Nicht nur, weil die Soldaten Kunden sind, sie sind vor allem auch längst lieb gewonnene Mitbürger. Es ist eine echte Symbiose zwischen Stadt und Bundeswehr entstanden, von der alle profitieren.“

In diese Kerbe schlägt auch Thomas Scheppe, Bürgermeister der VG Daun: „Die Bundeswehr am Standort Daun ist nicht nur ein wichtiger Partner und Arbeitgeber für unsere Region, sondern der Standort lockt auch viele junge Menschen in die Vulkaneifel. Die Soldatinnen und Soldaten und ihre Familien werden dann hier sesshaft, sie engagieren sich für unsere Dörfer und in unseren Vereinen. Somit ist die Bundeswehr in Daun eine Bereicherung für die gesamt Region und wir freuen uns, wenn sie uns weiterhin so stark erhalten bleibt.“

Apropos erhalten bleiben: Heute wird am Standort Daun nicht gerüttelt, aber in der Vergangenheit stand er mehrfach auf der Kippe. Wie Anfang der 1990er Jahre, als es mit vereinten Kräften – damals sprachen sich Tausende Bürger bei einer Unterschriftenaktion für den Verbleib der Bundeswehr aus – gelang, den Abzug abzuwenden. 1993 war Daun also um eine mögliche Schließung herumgekommen und blieb auch 2004 bei einer großen Umstrukturierung erhalten.

Bange Blicke richteten sich dann wieder 2011 nach Berlin: Wie geht es weiter mit der Heinrich-Hertz-Kaserne? Großes Aufatmen dann im Herbst vor zehn Jahren: Der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière verkündete, dass Daun nicht nur bestehen, sondern sogar ausgebaut werde.

Dauns Stadtbürgermeister Friedhelm Marder hebt die „gewachsene, starke Beziehung mit unserer Garnison in der Heinrich-Hertz-Kaserne“ hervor. Zuletzt habe sich die Zusammenarbeit wieder bewährt, im gemeinsamen Einsatz gegen die Pandemie. „Ich erinnere dabei an die Unterstützung der Bundeswehr bei der Schaffung der Corona-Ambulanz in Daun und die Unterstützung im Maria-Hilf-Krankenhaus.“

Sein Fazit nach bald 60 Jahren Bundeswehrpräsenz in Daun: „Für die Stadt Daun und für mich hat sie allerhöchste Anerkennung und allerhöchsten Stellenwert.“

Natürlich ist die Bundeswehr auch ein enormer Wirtschaftsfaktor für die Region, wenngleich das schwer in Zahlen zu fassen ist.

Einen Versuch ist es aber dennoch wert. Beispiel Gerolstein: Vor vier Jahren wurde angekündigt, dass in den Standort in den nächsten Jahren rund 50 Millionen Euro investiert werden. Ein paar Bauvorhaben wurden davon zwar bereits umgesetzt, letztlich stoppte die Pandemie aber bis auf einige Sanierungsarbeiten alles.

Neubauvorhaben wurden nicht mehr angepackt. Denn sowohl die Baubehörde (LBB) als auch viele Baufirmen haben ihre Aktivitäten auf ein Minimum runtergefahren. Decker ist aber zuversichtlich und sagt deshalb: „Die Baumaßnahmen sollen jedoch im zweiten Quartal 2022 wieder anlaufen.“

Wegen dem Muss zu europaweiter Ausschreibung kommen dabei zwar auch überregional tätige oder ausländische Firmen zum Zug, aber auch die einheimischen Handwerker, Händler und Firmen profitieren: Denn im Zuge der sogenannten Hausmeisterverträge werden regelmäßig in der Kaserne kleinere Baumaßnahmen erledigt. Und die werden dann eben von regionalen Baufirmen, Gartenbauern, Dachdeckern und anderen erledigt.

Zudem würden im Rahmen der Instandhaltung von Fahrzeugen „regelmäßig und in nicht unerheblichem Maße Betriebe in der Region beauftragt“. Und die Heimgesellschaft, die die Mensa betreibt und nach Feierabend die Bewirtung für die Soldatinnen und Soldaten in der Kaserne übernimmt, setzte auf regionale Produkte.

