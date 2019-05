Kommunalwahl 2019 : Neue Köpfe für die Verbandsgemeinderäte in der Vulkaneifel

Kelberg/Daun In den Verbandgsgemeinden Daun und Kelberg wurden am Sonntag neue VG-Räte gewählt.

Investition in mehr Sicherheit am und rund um den Ring

Sicherheit : Investition in mehr Sicherheit am und rund um den Ring

Auch in der Verbandsgemeinde Kelberg ist ebenfalls ein leichter Anstieg der Wahlbeteiligung im Vergleich zum Jahr 2014 zu beobachten. Von 5951 Wahlberechtigten nutzten 4293 ihr Stimmrecht. Damit liegt die Wahlbeteiligung bei 72,1 Prozent (2014: 70,5 Prozent) und so fast zehn Prozent höher als in der bei den Nachbarn in der VG Daun.