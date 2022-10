Denkmalpflege : Ein herrschaftliches Haus mit Turm als Geschenk für die junge Tochter des Grafen

Die Dreiser Burg in Dreis-Brück (Landkreis Vulkaneifel) ließ der Graf von Manderscheid vor rund 440 Jahren als Geschenk bauen. Foto: Alois Mayer

Dreis-Brück/Manderscheid 19 Zimmer und 330 Quadrat­meter Wohnraum hat die Burg in Dreis-Brück. Das ehemalige Amtshaus wurde um 1579 gebaut und wechselte mehrfach die Besitzer. Damals ein Hochzeitsgeschenk von Graf Dietrich an seine Tochter Maria, gibt es darin heute regelmäßig Trauungen. Was Marias Geschichte besonders macht und warum eine Stockpuppe aus Köln Namensgeber für ein Café neben der Burg ist.