Kommunalwahl : Die CDU ist die Wahlverliererin im Kelberger Land

Info

In zehn der 33 Dörfer in der VG Kelberg hat es Direktwahlen gegeben: In Arbach ist Amtsinhaber Uwe Schöne mit 80,43 Prozent bestätigt worden.

In Berenbach kam Amtsinhaberin Birgit Wirtz auf 79,61 Prozent, in Bodenbach Amtsinhaber Thorsten Krämer auf 92,75 Prozent. In Boxberg bleibt Harald Fell (81,95 Prozent) im Amt, das gilt auch für Amtsinhaber Klaus Brachthäuser (68,6 Prozent) in Drees. Mit großer Zustimmung (92,75 Prozent) geht Manfred Lenartz in Katzwinkel in eine weitere Amtszeit.

Bestätigt im Amt worden sind auch: in Lirstal Dirk Grombein (80,19 Prozent), in Neichen Peter Annen (76,47 Prozent) und in Uersfeld Andreas Daniels (63,21 Prozent).