Die Kreistagssitzung zum Thema „Wiedereinführung der Biotonne?“ wird – wie geplant – am Montag ab 17 Uhr in der Kreisverwaltung in Daun stattfinden. So viele Bürger wie bei der jüngsten Biomüll-Demo werden allerdings nicht reingelassen, da wegen der Corona-Krise die Besucherzahl auf maximal 20 beschränkt ist. Foto: Mario Hübner

Daun/Gerolstein Landrat Thiel kündigt an, dass das Gremium wie geplant am Montag zusammenkommt. Der Schwerpunkt werde aber nicht das Thema Biomüll, sondern die Corona-Krise sein.

Die Oposition von SPD, UWG, FDP und Linke hat die Vertagung des Kreistags angesichts der Corona-Krise ebenso gefordert wie Ingrid Weseler von der IG Biotonne sowie Gerolsteins Stadtbürgermeister Uwe Schneider (der im Übrigen auf seiner Facebook-Seite eine viel beachtete Ansprache an seine Bürger gehalten und um Ruhe, Besonnenheit und Nachbarschaftshilfe in der aktuellen Situation gebeten hat).

Daher, und weil sich dieser Tage vieles stündlich ändert, kam Unsicherheit auf, ob das oberste Gremium des Kreises wirklich am Montag, 16. März, ab 17 Uhr, im Kreishaus in Daun tagt und den richtungsweisenden Beschluss über die künftige Biomüllentsorgung fasst.

Am Sonntagnachmittag hat Landrat Heinz-Peter Thiel (parteilos) unmissverständlich klargemacht: „Der Kreistag tagt wie veröffentlicht.“ Es gilt die bereits kommunizierte Begrenzung auf maximal 20 Besucher. Thiel betonte aber auch, dass sich der Schwerpunkt verschiebt: weg von der Biomülldiskussion hin zum Thema Corona. Der Landrat sagte: „Schwerpunkt ist vorrangig die verantwortliche Stabilisierung und Sicherung der Daseinsvorsorge für die Vulkaneifeler für die anstehenden und auf uns zukommenden Belastungsphasen.“ Es gehe um die systemische Stabilität, um Steuerung, um Infektionsschutz, um Eilkompetenzen des Landrates und vieles mehr. „Gerade jetzt, wo die Bevölkerung auf die Organe Kreistag und den Landrat mit seiner Verwaltung angewiesen ist, muss der Kreistag öffentlich tagen und sich abstimmen. Es geht am Montag um Gesundheit, Bevölkerungsschutz, Versorgung und Infrastruktur in Bezug auf eine noch nie dagewesene Pandemie mit gravierenden Auswirkungen auf allen Ebenen. Es geht um uns, es geht um unsere Lebensgemeinschaft. Abfalleimer spielen hier nur eine deutlich untergeordnete Rolle.“

Die Opposition aus SPD, UWG, FDP und Linke, die eine Verschiebung der Kreistagsitzung gefordert hatte, ist gegen eine Befragung. SPD-Fraktionssprecher Jens Jenssen , der wie sein Stellverterter Nils Böffgen nicht an der Sitzung teilnehmen will, da er zwar gesund sei, sich aber im Homeoffice befinde, sagte stellvertretend: „Gemeinsam werden wir den umgehenden Beschluss für die Wiedereinführung des Holsystems mit Biotonne, wie im letzten Kreisausschuss beschlossen, fordern. Die Sansibar-Koalition aus CDU, Grünen und FWG muss das starke Bürgervotum von 11 000 Unterschriften sowie die über 3 200 Mitglieder in der Facebook-Gruppe der IG „Biotonne erhalten“ anerkennen und ohne Verzögerung gemeinsam mit uns handeln. Hierfür brauchen wir keine teure und organisatorisch aufwendige Bürgerbefragung. Denn bereits heute ist klar, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Vulkaneifel das fehlgeschlagene Tüten-Experiment des ART beenden und so schnell wie möglich ihre Biotonne wiederhaben wollen.“