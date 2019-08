Volksfest : Wenn der neue Stadtbürgermeister den Hammer schwingt

Impressionen von der Dauner Laurentiuskirmes mit Feuerwerk. Foto: klaus kimmling

Daun Startschuss für das größte Volksfest der Vulkaneifel steht bevor: Am Samstag wird die Dauner St. Laurentius-Kirmes eröffnet. Gefeiert wird bis Mittwoch – mit viel Musik.

(aix/sts) Die Laurentiuskirmes in Daun, die alljährlich Anfang August stattfindet, zieht Tausende von Besuchern an. Traditionell wir das Volksfest mit dem Fassanstich eröffnet. Mal schauen, wie sich der neue Bürgermeister der Kreisstadt, Friedhelm Marder, in dieser Disziplin schlägt. Benötigt er ein Dutzend, drei oder gar nur einen Schlag, um das Faß anzustechen, damit das Freibier fließen kann? Am Samstag, kurz nach 15 Uhr wird es sich zeigen.

Dass in Daun im August Kirmes gefeiert wird, obwohl der Schutzpatron der Stadt und der Pfarrkirche Daun der heilige Nikolaus, bekanntlich im Dezember seinen Namenstag hat, ist, hat einen historischen Hintergrund. Zur Zeit der Reformation im 16. Jahrhundert musste sich die Pfarrei Dockweiler zum Protestantismus bekennen. Deshalb wurden die Heiligenbilder und -figuren aus der Kirche entfernt. Darunter auch eine Statue des heiligen Laurentius, die die Dauner retteten und so dem Heiligen in der Stadt „Asyl“ boten.

Info Das Programm der Laurentiuskirmes Samstag, 10. August: 14 Uhr Vergnügungsparks öffnen,15 Uhr Eröffnung mit Fassanstich durch Stadtbürgermeister Friedhelm Marder, begleitet vom vom Musikverein Daun auf dem Laurentiusplatz. 20 Uhr Band Gooseflesh auf der Bühne Laurentiusplatz, 22.30 Uhr Feuerwerk. Sonntag, 11. August: 10.30 Uhr Hochamt in der Nikolauskirche, 19 Uhr Band Be to be auf der Bühne Laurentiusplatz. Montag, 12. August: 19 Uhr Band Soul and more auf der Bühne Laurentiusplatz. Dienstag, 13. August: Familentag, 20 Uhr Rockmusik der 1960er bis 1980er Jahre mit der Band Living Wrecks auf der Bühne Laurentiusplatz. Mittwoch, 14. August: Traditioneller Laurentiusmarkt, 11.30 Uhr Auftritt Akkordeon-Orchester Vulkaneifel unter Leitung von Alexander Konrad (Bühne Laurentiusplatz), 19.30 Uhr Kirmesausklang mit der Band RoxxBusters auf der Bühne Laurentiusplatz.

Seitdem gilt Laurentius als zweiter Stadtpatron. Positiver Nebeneffekt: Kirmes musste nicht mehr im Dezember, sondern konnte im August gefeiert werden.

Heute, Samstag, geht es los: Zählt man alle Stände zusammen, werden 56 Anbieter an der Dauner Kirmes dabei sein, von den Essens- und Getränkeständen bis zu den Fahrgeschäften.

Auf dem Parkplatz an der Bonner Straße stehen dann ein Kinderkarussell sowie Break-Dance und Bungee-Jumping. Wer sich mal so richtig durchrütteln lassen möchte, findet auf dem Marktplatz den Mambo-Dance als eine von drei Neuerungen. Dazu gehören auch ein kleines „Riesen“-Rad für Kinder und das Action-House. Fünf Abende an der Kirmes, das bedeutet auch fünf Bands, die jeweils auf dem Laurentius-Platz zum Zuhören und Mitsingen einladen. Wie in jedem Jahr wird es am Samstagabend das Feuerwerk geben.

kik_kirmes (kimmling klaus) Impressionen von der Laurentiuskirmes mit Feuerwerk 2015 in Daun. TV-Foto: Klaus Kimmlingkik_kirmes (kimmling klaus) **** eli@s-Archivfoto ****Sechs Schlage bis zum ersten Bier (Foto links unten): Stadtb¸rgermeister Martin Robrecht (links), assistiert vom Ersten Stadtbeigeordneten Friedhelm Marder, beim Fassanstich. Bereits am ersten Abend str“men Tausende Besucher zum Laurentiusplatz (Fotos rechts unten). Zur Er“ffnung am Samstag erhellt ein Feuerwerk den Himmel ¸ber Daun. TV-Fotos: Mario H¸bner (1), Klaus Kimmling (3). Foto: klaus kimmling

Impressionen vom Volksfest in der Kreisstadt: Ob ein „Ritt“ mit einem Fahrgeschäft oder ein Besuch des Markts am Abschlusstag der Laurentiuskirmes, es ist für (fast) jeden Geschmack was dabei. Foto: klaus kimmling