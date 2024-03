Wo gebaggert wird Start ist am steilsten Stück: Welche Straßen in Daun auf Vordermann gebracht werden

Direkt nach Ostern soll das wohl schwierigste Straßenbauprojekt in der Stadt Daun, die Erneuerung der steilen Schweizstraße und dem sich anschließenden Bahnhofsweg, starten. Etliche Vorarbeiten wurden bereits geleistet: Sowohl in den Anliegerhäusern („Wo wir rein durften.“) als auch draußen sei alles genau untersucht worden – nach Rissen in der Fassade, in Grundstücksmauern und Ähnlichem, quasi eine detaillierte Bestandsaufnahme, berichtet Dauns Bauamtsleiter Dietmar Welling. Denn: „Gerade beim Ausbau einer so steilen und engen Straße wie hier im Bereich Schweizstraße/Bahnhofsweg muss viel verdichtet, müssen etliche Betonriegel zur Stabilisation gesetzt werden. Da sichern wir uns im Vorfeld ab, nicht dass danach Schäden geltend gemacht werden, die es vorher schon gab. Ist alles schon vorgekommen.“