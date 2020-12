Geschäftsaufgabe : Birresborner Post schließt im Januar

BIRRESBORN Die Deutsche Post schließt ersatzlos ihre Filiale in der Kopper Straße 7 in Birresborn am Donnerstag, 7. Januar. Das Unternehmen begründet dies mit der fehlenden Wirtschaftlichkeit der Filiale - die Nachfrage und Kundenfrequenz sei zu gering.