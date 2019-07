Infrastruktur : Auf Umwegen geht’s zum Open-Air-Konzert

Hier ist noch einiges zu tun: So bekommt der Dauner Sprudel einen eigene Zufahrt. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun Jetzt geht’s los: Die ersten beiden Freiluftkonzerte auf der Bühne am Gemündener Maar stehen an. Wegen der Baustelle auf dem L-46-Teilstück mussten die Veranstalter ihr Verkehrtskonzpt ändern.

Startschuss für die Open-Air-Konzerte am Gemündener Maar: Die Macher der Veranstaltungsreihe, die ab diesem Jahr Klassiker auf dem Vulkan heißt (zuvor Klassik auf dem Vulkan), laden für heute, Freitag, zur Spanischen Nacht ein. Dabei steht die Oper „Carmen“ von Georges Bizet im Mittelpunkt, aber auch ein Klassiker wie der Bolero von Maurice Ravel darf nicht fehlen. Damit nicht genug für dieses Wochenende: Am Samstag steht das „Abschiedsgeschenk“ für den scheidenden Dauner Stadtbürgermeister Martin Robrecht an. Für ihn und weitere Fans spielt die Night-Fever-Tribute-Band die Hits der der BeeGees.

Die 2019-er Auflage der Veranstaltungsreihe hat das Team der Kur- und Freizeitbetriebe der Stadt Daun um Thomas Räthlein, Michaela Schenk und Petra Braun vor einer besonderen Herausforderung gestellt, denn die Hauptzufahrtstraße zum Maar von Daun aus ist seit März gesperrt. Das bewährte Verkehrskonzept konnte also nicht zum Tragen kommen. „Die bisherigen Anlaufstellen am Dauner Sprudel und bei Getränke Schreiner fallen wegfallen, Ausgangspunkt für den Transport zum Veranstaltungsort wird der Parkplatz am Weinfelder Maar sein“, berichtet Michaela Schenk. Damit die Gäste nicht in der gesperrten Straße zwischen Kreisel Mehrener Straße und Ortseingang Gemünden landen, ist die Anfahrt auch bereits von der Autobahnanschlussstelle Mehren aus ausgeschildert. Bei der Betreuung der Konzertbesucher können die Veranstalter auf bewährte Kräfte bauen: „Wir werden wieder vom Seniorenbeirat der Stadt und weiteren Helfern unterstützt“, freut sich Michaela Schenk.

Info Schon mehr als 20 000 Gäste Weit mehr als 20 000 Gäste haben seit 2005 die Konzerte und Theateraufführungen der Veranstaltungsreihe der Stadt Daun besucht. Allein in vergangenen Jahr waren es gut 3500. Höhepunkt in diesem Jahr wird das (ausverkaufte) Konzert der Höhner am Freitag, 12. Juli, sein.

Beim Straßenbauprojekt „liegen wir im Zeitplan“, berichtet Bruno von Landenberg, stellvertretender Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Gerolstein. Der dickste Brocken kommt allerdings erst: die Arbeiten entlang des Kurparks. Um die dortigen Quellen zu schützen, werden doppelte abgesicherte Rohre verwendet.

Kurz vor der Abzweigung nach Gemünden wird schon kräftig gebuddelt. Foto: TV/Stephan Sartoris

Die Fahrbahnmarkierungen sind schon aufgebracht, aber bis hier wieder normaler Verkehr fließt, wird noch etwas dauern. Foto: TV/Stephan Sartoris

Es geht voran: Die Bauarbeiten auf dem L-46-Teilstück in Daun liegen im Zeitplan. Foto: Stephan Sartoris. Foto: TV/Stephan Sartoris