Kommunalpolitik Marco Weber bleibt Nummer eins bei den Freien Demokraten

Die Freie Demokratische Partei (FDP) Vulkaneifel präsentiert ihre Liste für die kommende Kreistagswahl am 9. Juni 2024. Neben Altbekannten wie Marco Weber, Alfred Gundert und Gudrun Will finden sich auch junge Talente wie Noah Wand und Raphael Steffes. Vor allem sie sollen frischen Wind und innovative Ideen in die Partie und die politische Landschaft der Vulkaneifel bringen.