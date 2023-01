Energieversorgung : Viele Mieter wollen die Siedlung verlassen, einige unbedingt bleiben

Gerolstein „5-köpfige Familie mit zwei Hauskatzen sucht Haus zur Miete in Gerolstein oder 5 bis 10 km Umgebung“, lautet die Anzeige einer verzweifelten Familie. Das Ehepaar wohnt seit 2011 „Am Rasbach“.

Eine andere Anwohnerin, die ebenfalls nicht namentlich genannt werden möchte, erzählt verzweifelt: „Ich suche schon intensiv, aber man findet ja nichts in Gerolstein und Umgebung – zumindest nichts, was bezahlbar ist.“ Die Eheleute Kraft wiederum gehören zu den Einfamilienhaus-Mietern, die unbedingt dort wohnen bleiben möchten. Sie haben viel Arbeit und Geld in Renovierung der Innenräume und Gestaltung der Außenanlage hinter dem Haus investiert. Olaf Kraft hat alles in Eigenleistung erstellt. Er pflegt auch den Vorgarten vor der Haustür. Auf die vereinbarten Dienstleistungen der Hausmeister wartete er – wie auch die anderen Mieter dort – vergeblich. „Vor Mehrfamilienhäusern der Siedlung stand das Gras kniehoch im Sommer. Angeblich waren Mäher und Rasentrac defekt, und Ersatzteile hätten die Hausmeister nicht beschaffen können. Er sagt: „Ich würde nur ungern umziehen. Wir wohnen jetzt über zehn Jahre hier, unsere Kinder sind hier groß geworden.“ „Hier ist unser Zuhause“, ergänzt Ute Kraft. Sie schätzt besonders die zentrale Lage. „Ich kann alle Einkäufe zu Fuß erledigen.“ Dennoch meint auch Olaf Kraft, der als Fernfahrer arbeitet: „Wenn ich endlich am Wochenende nach Hause kam, habe ich mich natürlich gefreut. Wenn dann aber das Haus kalt ist, ist die Freude auch schnell dahin. Zwei, drei Tage kann man sich behelfen – wenn meine Familie aber drei Wochen bei dieser Kälte ausharren muss, dann hört der Spaß auf!“