Haushalt : Dafür gibt die VG Kelberg in diesem Jahr Geld aus: für Jugend, Sicherheit und Lebensqualität

Kelberg Die Pro-Kopf-Verschuldung ist gesunken, Wasser- und Abwassergebühren bleiben unverändert, Kredite werden nicht veranschlagt: Die Haushaltslage der Verbandsgemeinde Kelberg ist nach wie vor gut.

Und das geschieht mit den 2,5 Millionen Euro, die im kommenden Jahr investiert werden sollen. Sie fließen überwiegend in die beiden Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde (VG), in die Sanierung des Kelberger Freibades und an die Freiwilligen Feuerwehren – und damit in die „Bildung unserer Kinder und Jugendlichen, in die Aufwertung des Freizeitwertes des Kelberger Landes sowie in die Sicherheit der Bevölkerung“, betont Johannes Saxler. Mit 1,83 Millionen Euro für die durch das Juli-Hochwasser noch einmal verschobene Sanierung (der TV berichtete) geht der größte Teil der Investitionssumme an das Kelberger Freibad. Die Technik ist in der Ausschreibung. Aktuell in der Beratung ist noch die Frage, wie der im Zuge einer Bodenuntersuchung festgestellte Hochwasserschaden an dem Gebäudetrakt mit Abstell- und Technikräumen sowie an der Wohnung reguliert werden kann. „Da ist es gut, dass wir eine Elementarversicherung haben, die für den Schaden aufkommt“, erklärt der Bürgermeister. 195.000 Euro kostet die mit der Schwimmbadsanierung einhergehende Neuverrohrung des Kelberger Bachs.