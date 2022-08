Fernsehen : Unternehmer aus Daun bei „Die Höhle der Löwen“: Ist sein Produkt der ganz große Wurf?

Daun/Köln Für Lukas Schmitz wird es nun richtig ernst. In der beliebten VOX-Sendung ist er auf der Suche nach Investoren für seine Erfindung, die nur auf den ersten Blick nach einem modischen Accessoire aussieht.

“Der Ring ist unser Ding“, heißt es schon bald bei Die Höhle der Löwen. Denn drei Unternehmer wollen mit ihrem neuen Produkt auf sich aufmerksam machen. Einer davon ist Lukas Schmitz aus Daun, der inzwischen sein Unternehmen Pagopace in Köln führt. Zusammen mit seinen Geschäftspartnern Steffen Kirilmaz und Bernhard F. Wernberger ist der Eifeler am 29. August in der VOX-Show zu Gast, um die Investoren von seiner Idee zu überzeugen.