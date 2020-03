Kostenpflichtiger Inhalt: Abfallentsorgung : Biotüte: Erklärungen, Vorwürfe und ganz klare Fronten

Klare Kante für die Biotonne zeigten am Montagabend rund 300 Gäste der Infoveranstaltung von Bündnis 90/Die Grünen im Gerolsteiner Rondell. Die Entscheidung zu einer Bürgerbefragung fällt der Kreistag am kommenden Montag. Foto: Vladi Nowakowski

Gerolstein Die Informationsveranstaltung zum Biomüll zeigt, die meisten wollen die Biotonne zurück.



Im Rondell kochen am Montagabend die Emotionen hoch. Rund 300 Bürger sind der Einladung des Kreisverbandes von Bündnis 90/Die Grünen gefolgt zur Informationsveranstaltung und anschließenden Diskussionsrunde zum seit Monaten heißesten Thema im Vulkaneifelkreis: der Biomüllentsorgung.

Die Fronten sind schnell geklärt: Die überwiegende Mehrheit der Besucher will zurück zum sogenannten „Holsystem“, also der Biotonne, auf der anderen Seite versucht Heinz-Peter Thiel, Landrat der Vulkaneifel, die Vorteile herauszustellen, die der Kreis mit dem seit dem 1. Januar dieses Jahres vollzogenen Anschluss an das „Bringsystem“, also der Biotüte, des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Region Trier (ART) habe.

Am selben Tisch, ein paar Stühle weiter, ist Gregor Eibes, Landrat des Kreises Bernkastel-Wittlich und Verbandsvorsteher des ART bemüht, auf alle Wortmeldungen seitens des Publikums einzugehen. Was ihm nicht immer gelingt:

Zu dem Zahlenwerk, das der Zweckverband dem Kreistag vorgelegt hat und das belegen soll, dass die Einführung der Biotüte die wirtschaftlich bessere Entscheidung sei, muss er einen Experten des ART ans Mikrofon bitten. Die Grünen, die sich Anfang März noch selbst in der Biomüll-Frage zerlegten (der Vorstand ist zurückgetreten, der TV berichtete), haben die Expertenrunde des Abends hochkarätig besetzt: Christoph Epping von Bundesministerium für Umwelt ist da, Staatssekretär Thomas Griese vertritt das Mainzer Umweltministerium, Klaus Wiemer, Gründer des Witzenhausen-Instituts, und Phillip Sommer von der Deutschen Umwelthilfe geben Auskunft zur Biomüll-Verwertung, und auch Ingrid Wesseler von der Interessengemeinschaft (IG) „Biotonne für die Vulkaneifel“ ist eingeladen - und wird im Rondell mit überschwänglichem Applaus begrüßt.

Laute Zustimmung kommt immer auf, wenn einer der Experten sich positiv zum zwischenzeitlich abgeschafften Holsystem äußert. Wie etwa Phillip Sommer von der Deutschen Umwelthilfe, der anhand der ihm vorliegenden Zahlen die Biotonne als die eindeutig bessere Verwertungsmöglichkeit für organische Abfälle sieht.

„Die Kompostierung des Biomülls ist in jedem Falle höher anzusiedeln, als seine Verbrennung, wie die ART sie betreibt.“

Gregor Eibes hat als Verbandsvorsteher des Zweckverbandes einen schwereren Stand, als er die seiner Ansicht nach geringeren Kosten für die Bürger anführt, die dem Bringsystem zu verdanken seien. „Lüge!“, schallt es ihm aus dem Saal entgegen.

Wer denn die Kosten des verpatzten Beginns der neuen Abfallregelung zu tragen habe, wollen die Besucher wissen. „Was ist hier eigentlich los?“, ruft jemand aus dem Publikum. „Die Herstellung einer Papiertüte verbraucht doppelt so viel Energie wie die einer Plastiktüte. Und ihr wollt uns das als umweltfreundlich verkaufen?“ Was denn in Zukunft an den Containern geändert werde, damit sie auch für behinderte und alte Menschen erreichbar werden. Und wann? Warum reichen 11 000 Unterschriften für den Erhalt der Biotonne nicht aus?

Fragen, die Gregor Eibes nach einer Weile mit dem Satz beantwortet: „Der ART sieht sich als Dienstleister. Die Entscheidung gegen das Bringsystem und für eine Wiedereinführung der Biotonne liegt bis 2025 allein beim Kreis. Wir machen das, was der Kreis will.“ Damit liegt der Ball bei Landrat Thiel.

„Der ART zählt zu den zehn Top-Verwertern in Deutschland, wir sind seit 2016 dabei, um nicht mit unseren kleinen kommunalen Haushalten in Sachen Müllverwertung gegen große Player anspielen zu müssen.“ Thiel setze auf die Synergien in einem großen Verband. Wenn sich der Kreis für eine Wiedereinführung der Biotonne entscheide, müsste die Bevölkerung damit rechnen, dass es 2026 eine erneute Rückkehr zur Biotüte geben werde. „Ab 2026 ist die Gleichstellung des Abfallrechts im Kreislaufwirtschaftsgesetz gesetzlich vorgeschrieben“, sagt Thiel. Aber wer sage denn, dass es dann eine Entscheidung zugunsten des Bringsystems geben werde, entgegnet Staatssekretär Griese vom Mainzer Umweltministerium. „Hier haben die Länder das Sagen. Alle Systeme werden nach zwei Kriterien beurteilt: Es zählen die Quantität des eingesammelten Biomülls genauso wie die Bürgerakzeptanz. Das sind die Parameter für den Erfolg oder Misserfolg eines Systems.“

Das Podium mit Christoph Epping, Ingrid Wesseler, Klaus Wiemer, Heinz-Peter Thiel (von links). Foto: Vladi Nowakowski