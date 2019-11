Fastnacht : Die Karnevalsvereine im Kreis vernetzen sich

Strohn/Gillenfeld Im Vorfeld der Eröffnung der närrischen Jahreszeit hat es Treffen von Karnevalsvereinen aus dem Vulkaneifelkreis gegeben.

Daher habe man eine Austauschrunde vorgeschlagen bei der die Vereine ihre guten Praxisbeispiele vorstellen und etwaige Synergien entstehen könnten. Die Resonanz der Vereine sei sehr positiv gewesen, sagt Mohr. Elf Vereine aus Strohn, Gillenfeld, Üdersdorf, Berndorf, Hillesheim, Kelberg, Manderscheid, Deudesfeld, Mehren, Uersfeld und Daun-Neunkirchen sowie Heinz Dahm, Bezirksvorsitzender der Rheinischen Karnevals-Kooperationen (RKK), haben sich jüngst in Gillenfeld getroffen und sich über „Themen wie Sessionsplanung, Möglichkeiten der Nachwuchgsgewinnung- und -bindung, Einteilung von Diensten bei Veranstaltungen oder auch den Wagenbau“ unterhalten, erzählt Thomas Stolz, Vorsitzender des KV Strohna Hohna. Jeder Verein habe wieder andere Ideen „Warum sollte man die dann nicht übernehmen?“. „Es wären noch mehr Vereine gekommen, aber aus zeitlichen Gründen mussten einige absagen“, erklärt Fabian Mohr. Zur Sprache kam in der Runde auch der demografische Wandel und die zunehmenden behördlichen Auflagen beim Wagenbau, Gema oder auch die Koordination von Terminen, der Tanzgruppen und Büttenredner. „Der Austausch in der Gruppe soll unter anderem dazu dienen, etwaige Sprechvorträge oder Tanzgruppen untereinander für Veranstaltungen zu vermitteln“, sagt Fabian Mohr. Die Vereine sollen künftig zwei Mal im Jahr zusammen kommen, „aber die Runde stellt ein freiwilliges Forum für Vereinsvertreter dar und ist keine Pflichtveranstaltung des RKK oder einer sonstigen Organisation“, macht Mohr deutlich. Eine WhatsApp-Gruppe zur besseren Kommunikation ist eingerichtet. Die nächste Zusammenkunft soll es im März 2020, also nach der Karnevalszeit geben, denn nach dem Karneval ist vor dem Karneval.