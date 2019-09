Kultur : Dank Abby und der Eifel zu neuen Abenteuern

Mürlenbach Die Kinderbuchautorin Susanne Wolfgramm lebt zeitweise in Mürlenbach, wo ihr die besten Ideen für ihre Bücher einfallen.

In jedem ihrer bisher drei veröffentlichten Abby-Bücher behandelt die 52-jährige Autorin ein aktuelles Thema in kindgerechter Form. So erlebt Abby in „Alleine auf Tour“ ein spannendes Abenteuer rund um das Thema Wolf, in „Abby rettet Groß und Klein“ geht es um einen verliebten Elch, und „Abby und die Labradore“ beschäftigt sich mit dem Thema Tierschutz. Viele Illustrationen – Illustratorin ist die Hamburgerin Theresa Werner – aus ihren Kinderbüchern zeigen original Schauplätze aus der Eifel rund um Gerolstein, aber auch der Wasserfall in Dreimühlen wird in „Abby rettet Groß und Klein“ als Versteck genutzt.