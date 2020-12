Portrait : Die Malerei ist ihre lebenslange Passion

Von der Kunst empfangen: Ilse Pottgießer vor ihrem Bild mit Schwertlilien, das im Frühjahr in der Volksbank zu sehen ist. Foto: Brigitte Bettscheider Foto: Brigitte Bettscheider

Daun Anlässlich des 80. Geburtstags von Ilse Pottgießer wollte die Volksbank RheinAhrEifel in ihrer Dauner Geschäftsstelle eine Ausstellung mit Bildern der Künstlerin zeigen. Die Schau ist in das kommende Jahr verlegt. Doch die Kellergalerie von Ilse Pottgießer kann besucht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

Wer das Haus, in dem Ilse Pottgießer wohnt, betritt, wird von Kunst empfangen: eine großformatige Szene aus der Provence hier, botanische Bilder dort. Wildtiere in Herden oder im Detail sind ebenso zu sehen wie Bilder, die sozialkritische, politische oder ökologische Aussagekraft in sich tragen. Die Künstlerin thematisiert – in Acryl und meist in Serien – Erderwärmung, Gletscherschmelze, Flucht, Brexit.

„Für dieses Bild war der Platz in der Volksbank schon ausgesucht“, sagt Ilse Pottgießer und deutet auf eine mehrere Quadratmeter große Leinwand in ihrem Wohnzimmer. Das Bild zeigt Schwertlilien mit ihren elegant geschwungenen Blättern und den Blüten mit den besonderen Farbverläufen und der auffälligen Leuchtkraft. „Ideal für den Treppenaufgang zur ersten Etage der Volksbank“, meint Ilse Pottgießer.

Extra Zur Person Ilse Pottgießer Ilse Pottgießer ist Jahrgang 1940 und stammt aus Mayen. Dort führte sie ein Fachgeschäft für Herrenmode, bevor sie 1977 nach Daun kam und in der Burgfriedstraße ein Geschäft für Damen- und Herrenmode gründete. Seit 2005 ist sie im Ruhestand. Parallel zur Berufstätigkeit absolvierte sie seit 1990 ihre künstlerische Ausbildung unter anderem bei Bernhard Gross (Daun), Walter Wilde (Daun), Christa Feuerberg (Köln und Neroth), Cornelia Lenartz (Hillesheim), Christine Henn (Trier), Franziskus Wendels (Köln und Daun) und Ruth Clemens (Trier). Ihre Bilder sind seit 1997 in Einzel- und Gruppenausstellungen in Daun, Mayen, Trier, Gerolstein, Bad Bertrich, Wittlich und Prüm gezeigt worden. Die Kellergalerie von Ilse Pottgießer in Daun, Koblenzer Straße 21, ist „zur Abwechslung im Advent“ in der Woche vom 7. bis 12. Dezember täglich von 14 bis 17 Uhr geöffnet und kann nach Absprache auch zu anderen Zeiten besucht werden. Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 06592/2494.

Im April 2020 war sie 80 Jahre alt geworden, die Volksbank hatte aus diesem Anlass eine Ausstellung geplant. „80 Jahre und kein bisschen leise“, lautete der Arbeitstitel. Doch dann wurde die Ausstellung wegen der Corona-Krise in den Herbst verlegt und musste dann im Zuge der zweiten Welle erneut abgesagt werden. Nun soll sie im nächsten Frühjahr wahr werden. Auch die von der Kreissparkasse Vulkaneifel vorgesehene Ausstellung mit der „Gruppe Rouge“, deren Mitglied Ilse Pottgießer ist, findet aus gleichem Grund erst im kommenden Jahr statt.

„Die Menschen vermissen die Möglichkeiten, Kultur und Kunst live zu erleben“, räumt Ilse Pottgießer ein -– „umso mehr in der jetzigen Jahreszeit, wenn es früh dunkel wird und manche Tage trüb sind.“ Daher möchte sie öffentlich in ihre Kellergalerie einladen. Im Sommer 2017 hatte sie die Idee, einen großen Raum im Keller in eine Galerie umzuwandeln. Seither besteht das Besuchsangebot jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr. Das möchte Ilse Pottgießer unter dem Motto „Kommt und kuckt im Keller Kunst“ nun ausweiten. Damit die Infektionsschutzregeln eingehalten werden, ist eine Anmeldung erforderlich (siehe Info).

Die Malerei ist Ilse Pottgießers lebenslange Passion. Zur Profession wurde es, seit sie vor 30 Jahren (gemeinsam mit Sohn Michael übrigens – „mein bester Begleiter in Sachen Kunst“) die ersten Kurse an der Volkshochschule (VHS) der Stadt Daun und in der Malschule von Walter Wilde belegte und sich im weiteren Verlauf an der Europäischen Kunstakademie in Trier und in den Ateliers von Künstlern wie Franziskus Wendels fortbildete. Längst ist Ilse Pottgießer selbst VHS-Dozentin. „Bei dieser Aufgabe habe ich auch mein eigenes Sehen geschult“, erklärt sie.