Ausflug : Landfrauen gehen auf Tour

Kelberg (red) Die Landfrauen der Vulkaneifel bieten eine Mehrtagesfahrt in die Lüneburger Heide an. Am Samstag, 31. August geht es los. Die Rückkehr ist am Mittwoch, 4. September. Neben der Erkundung der Heidelandschaft steht auch ein Besuch der Hansestadt Bremen auf dem Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken