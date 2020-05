Infrastruktur : „Es braucht sich niemand Sorge zu machen...“

Gerolstein Die Marienhaus GmbH, Träger der Klinik in der Brunnenstadt, bezieht Stellung zu den Ängsten um eine eventuelle Reduzierung oder Schießung.

Das Krankenhaus Gerolstein ist Ende März zu einem Corona-Standort umgewandelt worden. Inzwischen wird der Normalbetrieb langsam wieder hochgefahren – was aber wegen der Besuchsbeschränkung kaum jemand mitbekommt. Viele Menschen und auch die Kommunalpolitik sorgen sich aber darum, wie und ob es überhaupt nach Corona in der Klinik weitergeht. Heribert Frieling, Sprecher der Marienhaus Holding GmbH aus Waldbreitbach, die die Klinik betreibt, bezieht Stellung.

In einer Betriebsversammlung zu Jahresbeginn hat die Geschäftsführung nach TV-Informationen geforderten und als notwendig erachteten Investitionen in die chirurgische Abteilung eine Absage erteilt. Soll diese Abteilung in den nächsten Jahren geschlossen werden?

„Bei der Mitarbeiterversammlung Anfang dieses Jahres haben wir natürlich auch über das Thema Investitionen gesprochen. Und auch wenn das St. Elisabeth-Krankenhaus baulich in einem guten Zustand ist, so müssen wir auch am Standort Gerolstein mittel- bis langfristig in die Instandhaltung des Krankenhauses investieren. Das betrifft langfristig auch die Erneuerung der OP-Säle. Solche größeren Maßnahmen stimmen wir seitens des Trägers alljährlich mit dem Gesundheitsministerium in Mainz ab.