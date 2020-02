Dorfwettbewerb startet : Dörfer mit Zukunft gesucht

Daun Die nächste Runde im Dorfwettbewerb startet. Wer mitmachen will, muss sich bis zum 17. März anmelden. Und die Teilnahme lohnt sich.

Dreh- und Angelpunkt ist die Frage, was den eigenen Ort lebendig, lebens- und liebenswert macht und wie sich die Bürger einbringen können, um ihren Ort auch in Zukunft zu einem liebenswerten Dorf zu machen. Bei der Bewertung werden nach Auskunft der Kreisverwaltung vor allem folgende Bereiche beurteilt: Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen, bürgerschaftliches Engagement, soziale und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung und -entwicklung sowie die Gestaltung der Grünflächen und die Einbettung des Orts in der Landschaft.

Der Hintergrund: Gerade in Zeiten klimatischer Veränderungen kann „mehr Grün im Dorf“ dazu beitragen, gesündere Lebensbedingungen zu schaffen. Mehr Grün kann das Dorfklima nachhaltig verändern und die Dorfgestaltung insgesamt positiv beeinflussen. Beispielgebende Initiativen und Projekte zu diesem Themenfeld werden in diesem Jahr erstmals zusätzlich prämiert.

Die Anmeldefrist zum diesjährigen Dorfwettbewerb läuft. Anmeldung von Orten sind ab sofort bei der Kreisverwaltung des Landkreises Vulkaneifel möglich. Wer mitmachen will, muss seine Anmeldung bis spätestens Montag, 17. März, an die Kreisverwaltung Vulkaneifel in Daun richten. Ansprechpartner für Fragen rund um den Wettbewerb sind folgende Mitarbeiter der Abteilung Struktur- und Kreisentwicklung: Markus Kowall, Telefon 06592/933-578, und Christine Schmidt, Telefon 06592/933-576. Zudem ist das Team auch per Mail an dorferneuerung@vulkaneifel.de erreichbar.