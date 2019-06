Kommunalpolitik : Die neue Stadtspitze ist komplett

Gerolstein Stadtrat Gerolstein wählt Irmgard Dunkel, Herbert Lames und Gerlinde Blaumeiser zu Beigeordneten. Es gab eine Kampfkandidatur.

Der neue Vorsitzende Uwe Schneider sagte zu Bongartz: „Du kannst auf eine erfolgreiche Amtszeit zurückblicken, in der mehrere wichtige Projekte wie der Kyllpark, das Hotel Caluna und das Projekt Drahtfabrik realisiert und weitere wichtige Dinge auf den Weg gebracht wurden. Ich wünsche dir und deiner Frau robuste Gesundheit und weitere schöne Jahre in unserer Stadt Gerolstein.“

Schneider nahm am Kopfende des Sitzungssaals Platz, zog seine – natürlich rote – Arbeitsmappe aus der Tasche und legte sie vor sich auf dem Tisch. Der nächste Höhepunkt des Abends stand an: die Wahl der drei ehrenamtlichen Beigeordneten. Und die leitete Schneider so ein: „In den Vorgesprächen habe ich bereits allen gegenüber meinen Wunsch geäußert, dass der Wählerwille berücksichtigt werden soll: also den ersten für die CDU, den zweiten für die SPD und den dritten Beigeordneten für die UWG.“

Und so kam es letztlich auch. Aber dann doch nicht ganz so reibungslos wie zunächst erwartet. Denn die Grünen waren mit dem Kandidaten Vorschlag der CDU, die Irmgard Dunkel nominiert hatte, nicht einverstanden. Grünen-Fraktionsvorsitzender Tim Steen argumentierte: „Die Kandidatin war viele Jahre selbst in der Verwaltung tätig. Da fällt es uns schwer zu glauben, dass sie bereit ist, gegenüber ihren alten Kollegen Tacheles zu reden und die Interessen der Stadt durchzusetzen.“ Doch angesichts der Tatsache, so Steen, dass gerade „die Bauabteilung bei der Umsetzung von Projekten in der Vergangenheit große Probleme hatte, ist das nötig“. Daher kündigte er, der bekanntermaßen keine Angst vor einem offenen und deutlichen Wort hat, an: „Ich kandidiere ebenfalls!“ Das war aber nicht von Erfolg gekrönt: Irmgard Dunkel setzte sich mit 18 zu fünf Stimmen gegen Steen durch. Auf den Plätzen zwei und drei wurden ohne Gegenkandidaten die Amtsinhaber bestätigt: Herbert Lames (SPD) wurde mit 17 zu vier Stimmen bei zwei Enthaltungen zum Zweiten Beigeordneten gewählt, Gerlinde Blaumeiser 8UWG) mit 22 zu eins Stimmen zur Dritten Beigeordneten.