Kommunalwahl : Die neuen Ortschefs im Kreis Vulkaneifel

Gerolstein/Daun/Kelberg Mit der Kommunalwahl wurden in vielen Gemeinden die Ortsbürgermeister neu gewählt. Eine Übersicht.

Die Ortsbürgermeister werden entweder per Direktwahl oder über den jeweiligen Gemeinderat gewählt. Im Vulkaneifelkreis haben die meisten Kandidaten ihre Wahl gewonnen. In wenigen Orten kommt es zur Wiederholungswahl, weil der Einzelkandidat keine 50 Prozent erreichte (der TV berichtete). Nach Verbandsgemeinden sortiert folgen die jeweiligen gewählten Personen in alphabetischer Reihenfolge der Orte. Ortsbürgermeister ohne Angabe der Parteiangehörigkeit gehören freien Wählergruppen mit unterschiedlichen Gruppennamen an. Die Zahlen in Klammern sind die Prozentzahlen an Stimmen, die der jeweilige Kandidat für sich gewinnen konnte.