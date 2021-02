Landtagswahl : Die Politik wurde ihm in die Wiege gelegt

Gordon Schnieder beim Kandidatenshooting der CDU Rheinland-Pfalz zur Landtagswahl am 28.09.20 in Mainz. / Foto: Tobias Koch (www.tobiaskoch.net) Der Urhebervermerk wird nach §13 UrhG ausdrücklich unmittelbar am Foto verlangt. Foto: Foto: Tobias Koch (www.tobiaskoch.net)/Tobias Koch

Birresborn Der TV stellt alle Direktkandidaten und ihre Ziele für die Landtagswahl im März vor. Dieses Mal Gordon Schnieder aus Birresborn, der für die CDU antritt.

„Landtagsabgeordneter“, antwortet Gordon Schnieder auf die Frage nach seinem Beruf. Bevor er aber nach Mainz ging, war Diplom-Finanzwirt sein Beruf. Von 1998 bis zum Jahr 2001 war er Finanzbeamter in Köln, danach wechselte er zur Kreisverwaltung in Bitburg. 2016 zog er in den Landtag in Mainz ein und seitdem ist er eben Landtagsabgeordneter.