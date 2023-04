Kriminalität Randale und ein Raubüberfall - Warum Gerolstein dennoch kein heißes Pflaster ist

Gerolstein · So manche Polizeimeldung lässt darauf schließen, dass es in der Brunnenstadt kriminell hoch hergeht. Doch ist das so? Ein Gespräch mit den Beamten der Gerolsteiner Wache zum Umgang mit Problemfällen und ein Blick in die Statistik.

04.04.2023, 14:03 Uhr

Sven Lehrke (links) und Tino Schwarz geben Einblicke in die Polizeiarbeit in Gerolstein. Foto: Nowakowski Vladi

Von Vladimir Nowakowski

„Amtsbekannter, wohnsitzloser Mann schreit im Bereich des Brunnenplatzes, Platzverweis ausgesprochen“... „Amtsbekannter 44-jähriger Mann erneut auffällig. Polizeiliche Platzverweise ausgesprochen“... „Amtsbekannter, wohnsitzloser Mann beschädigt Personenkraftwagen.“ Gefühlt einmal die Woche laufen seit Jahresbeginn derartige Meldungen aus Gerolstein über den Monitor. Und dann eine Nachricht, die für Erschrecken sorgt: „14.03.2023 Pressesofortmeldung: bewaffneter Raubüberfall in der Hauptstraße in Gerolstein.“