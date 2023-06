Die Schankweiler Klause

Die Aufschreibungen in den Geschichtsbüchern verraten, dass der Einsiedler Johann Seelmayer im Jahr 1648 von Wolfgang Heinrich von Metternich (1615-1699) die Erlaubnis zur Errichtung einer Klause und Kapelle erhielt. In den Jahren 1732 und 1733 entstand dann die Wallfahrtskirche nach den Plänen des Tiroler Baumeisters Josef Dangel, der auch maßgeblich am Bau der Trierer Paulinkirche beteiligt war. Der heutige Bau entstand in den Jahren 1762 und 1763. Den Auftrag dafür erteilte die Kollatorin Maria Theresia von Eltz-Rodendorf (1720-1803). Der prunkvolle Hochaltar der kleinen Kirche soll ein Werk des Neuerburger Bildhauers Eberhard Hennes (1737-1797) sein. Das sehenswerte Gnadenbild im Hochaltar geht auf das Maria-hilf-Bild von Lucas Cranach zurück, was nach 1537 für den sächsischen Hof zu Dresden entstanden ist.