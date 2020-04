Gerolstein-Hinterhausen Hinterhausener zeigen sich frustriert über die Entscheidung des Stadtrats von Gerolstein, das Vorhaben im Haushaltsplan 2020 nicht zu berücksichtigen.

Franz-Josef Schütz, der Ortsvorsteher von Hinterhausen, ist sauer und fustriert zugleich: „Wir haben fünf Jahre intensiv daran gearbeitet, dass die dringend gebotene Sanierung unserer Kapelle in diesem Jahr endlich angepackt wird, doch jetzt wird wohl wieder nichts daraus. Wie wir erst jetzt erfahren haben, ist die Dach- und Fassadenrenovierung, die wir als das Projekt mit der höchsten Priorität für den Haushalt 2020 der Stadt Gerolstein beantragt haben, nun doch nicht berücksichtigt worden.“ Und er fragt: „War das der Beschluss zum Verfall der historischen Kirche in Hinterhausen?“ Auch fragen sich er und seine Kollegen sowie der Ortsbeirats, wieso das Vorhaben gestrichen worden sei.

Im Rahmen der Gebietsreformen in den 1970er Jahren, fand die Eingliederung der Gemeinde Hinterhausen zur Stadt Gerolstein statt. Auch die Kirche, im Gemeindebesitz, wurde mit allen Rechten und Pflichten von der Stadt Gerolstein übernommen. 1989 stand eine Renovierung im Rahmen der Dorferneuerung an. Voraussetzung war die Trockenlegung des Fundamentes. Anschließend wurde ein neuer Innen- und Außenanstrich sowie die Umgestaltung des Altarraumes ausgeführt. Die Kirchturmspitze verschieferte man neu. Ein neuer Kirchturmhahn drehte sich wieder.

Schütz berichtet: „Laut Gutachten stellt das Dach der Kirche mittlerweile ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Die Befestigungsnägel der Schieferplatten sind marode, dies kann immer wieder zu herabstürzenden Platten führen.“ DieKsten für die Dachsanierung liegen laut bereits eingeholtem Angebot bei rund 57000 Euro, die Fassadensanierung wollen die Hinterhausenner bei Stellung eines Gerüstes weitgehend in Eigenleistung erledigen. Diese Bereitschaft sei bereits mehrfach bewiesen worden, wie zuletzt bei der Sanierung des Außenbereichs und der Umrandungsmauer, so der Ortsvorsteher.

Die Jagdgenossenschaft Hinterhausen und die katholische Pfarreiengemeinschaft Gerolsteiner Land haben laut Schütz jeweils 6000 Euro für die Sanierung als Spende zugesagt. Weitere mindestens zwölf Spendenanträge an verschiedene Institutionen und Stiftungen wurden gestellt, leider ohne Zusage. Es wurden Anträge beim Land Rheinland-Pfalz und beim Bistum in Trier eingereicht. Die Antwort: Ablehnung. Auf Antrag des Ortsbeirates wurde die Investition in den letzten fünf Jahren immer wieder in den Haushaltsplan der Stadt Gerolstein eingestellt, dieser wurde jedoch von der Kommunalaufsicht wegen fehlender Bezuschussung durch das Land beziehungsweise der Kirche jeweils zurückgewiesen.