Kommunalpolitik : Die Stimmung bei den Grünen in der Vulkaneifel ist (wieder) vergiftet

Daun Mailverkehr zwischen dem zurückgetretenen Kreisgeschäftsführer Dietmar Johnen und dem Hillesheimer Fraktionssprecher Edwin Kreitz belegt, dass der innerparteiliche Streit weit über das Thema Biomüll hinausgeht.

Nach dem Rücktritt des Vorstands der Grünen im Kreis (Geschäftsführer Dietmar Johnen, Sprecherin Dorothea Hafner, Schatzmeisterin Ute Giershausen, Beisitzer Rainer Klippel) kommen weitere Details ans Licht. Vordergründig waren Differenzen zwischen Vorstand und Basis ums weitere Vorgehen beim Thema Biomüll ausschlaggebend: Während sich der Vorstand für eine Information und Befragung aller Bürger starkmachte, welche Art der Biomüllentsorgung sie wollen und was dies letztlich koste (denn inzwischen liegen Kalkulationen vor), hielt das die Mehrheit der Grünen auf der jüngsten Mitgliederversammlung für unnötig. Sie sprach sich für die direkte Rückkehr zum Holsystem per Biotonne ohne vorherige Befragung aus, da die 11 000 gesammelten Unterschriften bereits Beleg genug für die Ablehnung des Bringsystems mit Biotüte und Sammelcontainer seien.

Das hat Johnen (samt Vorstand) dann auch getan – sich nun aber in einer weiteren Mail für seine Wortwahl entschuldigt. In dem Schreiben heißt es: „Hiermit entschuldige ich mich bei allen Mitgliedern, die meine Mail zu meinem Rücktritt missverstanden haben. Es war nicht meine Absicht, Grüne Mitglieder in die rechte Ecke zu stellen.“ Der letztendliche Beweggrund seines Rücktritts seinen „die seit über einem Jahr andauernden Anfeindungen und Hass-Mails gegen mich, meine Familie sowie Fraktions- und Vorstandsmitglieder durch Edwin Kreitz“ gewesen, so Johnen. „Es wurden Worte, wie ,korrupt, ,Machenschaften´, ,Kriegstreiber´, ,Lügner´, ,ekelhaft´ usw. gebraucht. So etwas halte ich und muss ich auf Dauer nicht aushalten.“