Blick in die Backstube : Die Stollenbäcker in Kerpen sorgen für Süßes

Die Stollenbäcker in Kerpen. Foto: Tv/Emonds

Kerpen (red) Die Vorweihnachtszeit ist auch die Zeit des Backens backbegeisterte Frauen und Männer trafen sich in der Bäckerei Epp/ Emondts in Kerpen. Bäckermeister Leonhard Emondts gab bei einer Betriebsbesichtigung einen Einblick in seine Arbeitsweise und führte Maschinen vor, die die Arbeiten zur Herstellung von Backwaren erleichtern.

