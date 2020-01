Daun Trotz finanziellem Anreiz hat sich niemand gefunden, die Praxis des verstorbenen Hausarztes Johannes Reineke zu übernehmen. Ärzte aus dem Kreis wollen sich regelmäßig treffen.

Für die Kreise in der Region bedeutet das: In Bernkastel-Wittlich fallen 47 weg, im Eifelkreis Bitburg-Prüm 24, in Trier-Saarburg 41 und in der Vulkaneifel 28, in der Stadt Trier sind es 33. Aber nicht vorhersehbare Veränderungen können solche Prognosen schnell über den Haufen werfen. So geschehen in Daun im vergangenen Jahr mit dem plötzlichen Tod des Hausarztes Johannes Reineke. Zudem verlegte eine Hausärztin ihren Praxissitz von der Kreisstadt nach Wittlich. Reinekes Praxis wurde zum 1. Oktober geschlossen, weil sich niemand fand, der sie übernehmen wollte.