Ehrenamtliche tragen die in Daun angesiedelte Tafel Die Tafel auch ein Ort der gelebten Integration

„Die Dauner Tafel ist, was die Organisation und das Angebot betrifft, ein mittelgroßer Lebensmittelmarkt“, sagt Michael Lauer, Vorsitzender der Dauner Tafel Vulkaneifel e.V., wie der gemeinnützige Verein offiziell heißt. Und wirklich: Wenn man die Räumlichkeiten ganz in der Nähe des Bahnhofs in Daun betritt, hat man den Eindruck, in einem kleinen Supermarkt einzukaufen. An dem Morgen des TV-Besuchs beginnt gerade die Lieferung der neuen Waren. Ein Lieferwagen fährt vor und die beiden ehrenamtlichen Fahrer beginnen mit dem Ausladen der Lebensmittel. Diesmal ist es die Spende von Supermärkten in Kelberg und Hillesheim – und die ist großzügig. Kistenweise schleppen die beiden Ehrenamtler Gemüse, Konserven, Hygieneartikel und Kartoffeln in den Verkaufsraum. Sogar Zimmerpflanzen und Rosensträuße sind dabei. Einmal in der Woche fahren die Helfer mit dem Transporter die Supermärkte im Kreis ab. Immer seltener ist die Ausbeute so üppig wie an diesem Morgen.