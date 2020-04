GLAUBE : Frische Farbe für die Weinfelder Kapelle

SCHALKENMEHREN Das Wallfahrts-Kirchlein am Maar bekommt derzeit einen neuen Anstrich. Finanziert wird er aus Spendengeld.

(bs) In der Weinfelder Kapelle tut sich was. Im Kirchenschiff stehen zurzeit Gerüste und Leitern. Die Bänke sind abgebaut und im Altarraum gelagert.

Der Grund: Der Kirchengemeinderat Schalkenmehren hat einen neuen Innenanstrich für das Gotteshaus in Weinfeld in Auftrag gegeben. Denn den Verantwortlichen der Pfarrei St. Martin, aber auch den Bewohnern des Orts ist viel am einwandfreien Erscheinungsbild des Kirchleins gelegen, das inmitten des Friedhofs am Totenmaar steht und von vielen Menschen besucht wird.