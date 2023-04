Drei Frauen – ein Buch Von Seelenfreundschaften und Schreiblawinen: Drei Freundinnen veröffentlichen die „Wundertüte“

Die Wundertüte – So nennt man eine verschlossene Papiertüte, deren Inhalt von außen nicht zu erkennen ist. So heißen Geschenkläden, Bars und Kitas. In Verbindung mit „Ö3“ ist es der Name eines Projekts zur umweltgerechten Verwertung von Handys. In Österreich heißt sie „Glückspackerl“. Und es gibt sie schon als Buchtitel und in Buchtiteln. Von der Wundertüte ist die Rede.