Medizin : Die zweite Corona-Ambulanz steht

Hillesheim In kürzester Zeit haben Handwerker aus der Region, das Deutsche Rote Kreuz und der Bauhof der Stadt Hillesheim die Markthalle in eine große Arztpraxis verwandelt.

Die Corona-Ambulanzen in der Hillesheimer Markthalle und im Dauner Steakhaus Dorfbrunnen sollen die Krankenhäuser in Daun und Gerolstein zusätzlich entlasten, indem sie an Covid-19 erkrankte Patienten behandeln, sagt Landrat Heinz-Peter Thiel in einer Pressemitteilung. Vor allem sind sie wichtig, um die mit dem Corona-Virus infizierten Menschen von anderen Patienten trennen zu können, die in den Wartezimmern der hiesigen Arztpraxen sitzen. Der Zugang zur Corona-Ambulanz in der Markthalle ist nur nach einer telefonischen Vereinbarung mit dem zuständigen Hausarzt erlaubt. Der Arzt oder die Ärztin entscheiden, ob eine Covid-19-Erkrankung nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts vorliegt und ob eine Untersuchung in der Corona-Ambulanz erfolgen soll.„Wir sind dazu angewiesen, Menschen ohne Voranmeldung abzuweisen“, sagt Alexandros Tsallas, Arzt in Stadtkyll. Er testet am Samstagmorgen mit Hilfe einer Arzthelferin, ob die Verbindung zwischen der Markthalle und dem Rechner in seiner Praxis möglich ist - es funktioniert. „Die gute Internetverbindung ist einer der vielen Vorteile, die uns die Halle bietet“, sagt Frank Baumhardt, der als Kreisabgeordneter für die Koordination der Umbauarbeiten zuständig ist. Dazu sei das bislang öffentliche Wlan-Netz an der Markthalle mit einem Passwort versehen worden und somit nur noch für die Ärzte und Helfer nutzbar.