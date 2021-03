Blaulicht : Dieb stiehlt Fahrradtasche

Foto: Fritz-Peter Linden

Gerolstein Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen, in der Zeit zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr, vor dem Lidl-Markt in Gerolstein, in der Sarresdorfer Straße, eine Fahrradtasche gestohlen. Laut Polizei stellte der Geschädigte sein Fahrrad vor dem Lidl-Markt ab und sicherte es.

Als er seinen Einkauf erledigt hatte und diesen in den Fahrradtaschen verstauen wollte, stellte er den Diebstahl fest.