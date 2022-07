Dauner Bällerennen : Siegerball hat die Nummer 20133

Daun Das sechste Dauner Bällerennen ist unter Mithilfe zahlreicher Helfer sowie den Anfeuerungsrufen Hunderter kleiner und großer Zuschauer erfolgreich über die Bühne gegangen (Foto: M. Hübner). Als erster Ball ins Ziel eingelaufen ist der Ball mit der Losnummer 20133, der Besitzer darf sich über einen großen Flachbildfernseher freuen.

Platz 2 geht an die Nummer 5206 (750 Euro in Dauner Talern), Platz 3 an die 524 (750 Euro Einkaufsgutschein bei Bodendepot Schäfer). Platz 4 geht an die 4951 (500 Euro Einkaufsgutschein im Kaufhaus Minninger), Platz 5 an die 3808 (250 Euro in Dauner Talern), Platz 6 an die 10857 (Design Lautsprecher), Platz 7 an die 21580 (100 Euro Einkaufsgutschein techniropa Markt), Platz 8 an die 1714 (100 Euro Einkaufsgutschein bei Müsseler Home), Platz 9 an die 5394 (50 Euro Einkaufsgutschein bei Optik Mayer) und Platz 10 an die 16455 (DAB-Radio). Die weiteren Preise sind aufgelistet auf der Internetseite www.dauner-baellerennen.de (Alle Angaben ohne Gewähr.) Alle Preise können gegen Abgabe des Loses bis zum 8. August im Forum Daun zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden.