Vereinswesen : Landtagsmitglied Gordon Schnieder spricht mit Vereinen

Daun/Mainz Nachdem bereits die SPD-Landtagsabgeordnete Astrid Schmitt Vereine, die während der Corona-Pandemie in finanzielle Not geraten sind, zu einem Beratungsgespräch eingeladen hatte (der TV berichtete), ruft auch der CDU-Landtagsabgeordnete Gordon Schnieder Vereinsmitglieder und Ehrenamtliche dazu auf, sich in einer digitalen Sprechstunde zu den Rettungspakten des Landes zu informieren.

Am Dienstag, 26. Mai, wird Schnieder von 19.15 bis 20.15 Uhr ein offenes Ohr für die Nöte der Vereine haben und sie über Hilfsprogramme informieren. Auch der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf wird mit dabei sein. Die beiden CDU-Politiker möchten mit den Vereinen über ihre aktuellen Sorgen sprechen – und ihre Forderungen an die Politik aufnehmen.

Die Corona-Pandemie habe das Leben vieler Menschen auf den Kopf gestellt, gerade auch im sozialen Miteinander, erläutert Gordon Schnieder. „Unsere Vereine prägen oftmals unser Zusammenleben - sei es durch Sport, Musik oder im Dorfleben. Und auch sie bekommen die Auswirkungen deutlich zu spüren.“ Vielen Vereinen sind seit Wochen ihre Einnahmen weggebrochen, während die Kosten für Pacht oder etwa die Unterhaltung von Sportanlagen weiter anfallen.