Freizeit : Digitaler Schub für die Bibliotheken

Daun (red) Eine massiv gestiegene Zahl von Neueinsteigern hat die Corona-Pandemie dem vom Landesbibliothekszentrum (LBZ) koordinierten Onleihe-Verbund Rheinland-Pfalz, bei der auch die Kreisbibliothek in Daun dabei ist, beschert.

Von Januar bis Ende August 2020 wurden mehr als 1,1 Millionen E-Medien ausgeliehen. Dies bedeutet eine Steigerung von 25 Prozent gegenüber 2019. Allein in den Monaten April und Mai meldeten sich jeweils rund 1300 Neukunden überall im Land in den Bibliotheken an, um das digitale Angebot nutzen zu können. Vorher waren es rund 700 Neukunden im Monat gewesen.

Am Onleihe-Verbund (www.onleihe-rlp.de) beteiligen sich rund 80 Bibliotheken in ganz Rheinland-Pfalz. Es stehen rund 100 000 Medien zur Verfügung. Der Löwenanteil mit rund 660 000 Ausleihen entfiel auf die E-Books. Gefragt sind vor allem Krimis und andere Unterhaltungsliteratur. Aber da auch das Lesen von Zeitschriften und Zeitungen vor Ort in den Bibliotheken oft nicht möglich war und zum Teil noch ist, sind E-Papers und E-Magazine ebenfalls stark nachgefragt. So stieg die Ausleihe digitaler Zeitschriften und Zeitungen bis Ende August 2020 um mehr als 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.