Verbandgemeinden Daun und Kelberg : Schulen werden digital aufgerüstet

Daun/Kelberg Mit finanzieller Unterstützung schaffen auch die Verbandsgemeinden Daun und Kelberg neue Mobilgeräte an.

Aus diesem Programm hat die Verbandsgemeinde (VG) Daun 78 Tablets und sieben Tablet-Koffer angeschafft. „Zusätzlich dazu hat der Bund aus einem Nachtrag 19 weitere I-Pads bereitgestellt. Zusätzlich haben alle Schulen an ,Medienkompetenz macht Schule’ teilgenommen. Dort haben wir noch weitere 96 Tablets und sechs I-Pad-Koffer erhalten“, erklärt VG-Sprecherin Doris Sicken. Außerdem habe die VG für die Schulen aus dem eigenen Budget 36 Tablets angeschafft. Insgesamt stünden künftig 229 Tablets in den Schulen der VG Daun zur Verfügung. Sie ist Trägerin der Grundschulen in Daun, Dockweiler, Mehren, Üdersdorf sowie Wallenborn und der Grund- und Realschule in Gillenfeld.