„Erhalterin künstlerischen Schaffens“ So arbeitet Diplomrestauratorin Susanne Runkel aus Demerath

In einem Atelier in Demerath widmet sich Susanne Runkel der Erhaltung von Kunst und Kultur. Die 45-Jährige ist Diplomrestauratorin. Nach einem Vorpraktikum von zwei Jahren und vier Jahren Studium an der Fachhochschule Köln hatte sie ihren Traumberuf erreicht. „Ich stamme aus Monreal, wo einem ein solches Handwerk quasi schon in die Wiege gelegt wird“, sagt Susanne Runkel und ergänzt: „Ein Restaurator verfügt über das Wissen eines Malers, Verputzers, Steinmetzes und natürlich Kirchenmalers.“ Das vielseitige Können sei Grundbedingung, denn es gelte, alte, wertvolle Kultur für die Nachwelt sichtbar zu machen und zu erhalten. „Wir sind grundsätzlich keine Künstler, sondern die Erhalter künstlerischen Schaffens.“ Schon ihre E-Mail-Adresse info@erhalte.es sagt viel aus.