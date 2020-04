PORTRÄT : Von Hundert auf Null in wenigen Tagen

Dominik Feltes aus Stadtkyll ist als Tontechniker normalerweise weltweit unterwegs, doch wegen der Corona-Pandemie sind Veranstaltung rund um den Globus abgesagt. Das Bild zeigt Feltes im Einsatz beim Wacken-Open-Air 2018. Foto: Vladi Nowakowski

Stadtkyll/Hamburg Dominik Feltes aus Stadtkyll ist ein international gut gebuchter Tontechniker – aber in Corona-Zeiten hat sich einiges geändert. Unter anderem ist sein Job bei den Olympischen Spielen in Japan nun Geschichte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Vladimir Nowakowski

Tontechniker, genauer gesagt, gute Tontechniker, kommen ganz schön in der Welt herum. Die Liste der Festivals und anderer Groß-Events, zu denen Dominik Feltes sein Können als „Schallereignissortierer“ (so nennen sich Tontechniker scherzhaft) beigesteuert hat, ist schier endlos.

Die Fußball-Europameisterschaft in Frankreich 2016 gehört dazu, die Proben zur Halbzeitshow des Super Bowls 2017 in Los Angeles und Fast4 Tennis in Sydney – um nur mal einige der großen Sportereignisse zu nennen, bei denen Feltes an den Reglern stand. Seinen mobilen Arbeitsplatz hatte der Stadtkyller in den vergangenen zwei Jahren auch bei Open Airs wie Wacken, dem Hurricane Festival, bei Rock am Ring oder beim MDL Beast Festival in Saudi-Arabien aufgebaut.

INFO Corona-Soforthilfen: Manches fallen durchs Raster In der Musik- und Veranstaltungsbranche arbeiten besonders viele Menschen freiberuflich. Die Absage aller Veranstaltungen zunächst bis zum 31. August ist für sie mit einem Arbeitsverbot gleichzusetzen. In die angekündigte Corona-Soforthilfe des Bundes wurde deshalb viel Hoffnung gesetzt, auch wenn die versprochene Summe von 9000 Euro für den gesamten Zeitraum der Sperre für viele nur ein tropfen auf den heißen Stein sein konnte. Doch die Ernüchterung folgte auf dem Fuß: Die Gelder sind ausschließlich zur Deckung von Betriebsausgaben bestimmt, die Künstler und Freiberufler jedoch kaum vorzuweisen haben. Für sie läuft die Corona-Soforthilfe ins Leere, denn für entgangene Einnahmen darf das Geld nicht verwendet werden. Hier soll die Grundsicherung (ALG II) greifen, deren Beantragung einen enormen bürokratischen Aufwand mit sich zieht. Löhne der Lebenspartner und in der Regel auch Ersparnisse werden in die Berechnung des ALG II mit einbezogen. Künstler und Freiberufler in Deutschland fordern daher eine Nachbesserung des Corona-Soforthilfe-Pakets.

Zwischendurch hätten immer wieder Tourneen und Messen in ganz Europa, aber auch kleinere Veranstaltungen wie Firmenfeiern und sogar Schiffstaufen für einen vollen Terminkalender gesorgt, erzählt Dominik Feltes. „Und nun das“, sagt der 25-Jährige. „Ich habe bereits jetzt einen Verlust von mehreren zehntausend Euro.“ Besonders schmerzhaft sei die Absage der Olympischen Spiele 2020: „Zur Vorbereitung und Durchführung der Tontechnik bei den Olympischen Spielen in Japan war ich für einen Zeitraum von rund zweieinhalb Monaten fest gebucht. Es ist ja nicht nur das Geld, das nun fehlt. Auf so einen Job freut man sich selbstverständlich sehr.“

Was Feltes, der nach seinem Abitur am Prümer Regino-Gymnasium eine Ausbildung als Veranstaltungstechniker in Hamburg begann („Es war ein Kindheitstraum“), nun besonders zu schaffen mache, sei seine Selbständigkeit, für die es in der aktuellen Corona-Krise keine passende Unterstützung in Form von Soforthilfen zu geben scheint. „Ich habe mich während der Ausbildung 2014 bis 2017 auf Tontechnik, Frequenzmanagement und Drahtlosübertragung spezialisiert.“ In seinem Bereich gebe es eine verschwindend geringe Anzahl von Kollegen, die fest angestellt seien. „Das ist ein klassischer Freelancer-Job. Gebucht werden wir von international agierenden Unternehmen.“

Inzwischen ginge es um seine Existenz, sagt der Stadtkyller, der zurzeit in Hamburg lebt. „Ich habe einen Antrag auf Soforthilfe gestellt, aber bis heute keine Antwort erhalten.“

Es bleibe ihm nun nichts anderes mehr, als das Arbeitslosengeld II zu beantragen. „Das ist zeitaufwendig: Ich muss alles offenlegen und alle Unterlagen zusammentragen. Und am Ende bleibt es ungewiss, ob der Antrag bewilligt wird.“

Er sei zunehmend enttäuscht von der Politik und der gegenwärtigen Vorgehensweise, bei der sich der Eindruck aufdränge, dass der Kulturbetrieb, zu dem die unzähligen Mitarbeiter hinter den Kulissen genauso zählten, wie die Schauspieler, Musiker und Kleinkünstler auf der Bühne, in Zeiten der Corona-Krise sich selbst überlassen werde. „Ich vermute, dass es Bund und Länder unterschätzen, wie sehr der Kulturbereich, auf dessen Vielfalt Deutschland zurecht stolz sein darf, von Freiberuflern am Leben erhalten wird — oder wie viele Selbständige es hierzulande tatsächlich gibt.“ Es sei, wie andere Industriezweige auch, tatsächlich ein Milliardengeschäft — „doch offensichtlich ohne eine Lobby“.

Teilerstattungen von Honoraren für bereits abgeschlossene Verträge sind für Dominik Feltes, der regelmäßig im Stadtkyller Karneval und bei der Prümer Projektfete zu Weihnachten anzutreffen ist, keine Lösung.