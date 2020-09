Jünkerath : Don Bosco kämpft in der Krise um die Existenz

Jünkerath Auch die Jugendbildungsstätte bei Jünkerath bleibt von der Pandemie nicht verschont. Die Übernachtungszahlen fallen ins Bodenlose.

Trotz der eingeleiteten Kurzarbeit für die rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei die Lage äußerst kritisch einzuschätzen, so Wendel weiter. „Die Bildungsstätte hatte in diesem Jahr mit Einnahmen von rund 750 000 Euro gerechnet", berichtet Lieselotte Bindels, Leiterin der Verwaltung der Einrichtung. "Stand jetzt beträgt der Verlust bereits mehr als 300 000 Euro - trotz Soforthilfen und Förderprogrammen des Landes." Auch der Salesianer-Orden, zu dem das Haus zählt, habe bereits interne Zuschüsse beigesteuert, erzählt Pater Wendel. „Aber auch der Orden hat an der Situation sehr zu knabbern."

Auch als im März die Schulen geschlossen wurden, musste sich die Jugendhilfeeinrichtung der Lage anpassen. „Die Mitarbeiter waren in dieser schulfreien Zeit bereits morgens vor Ort statt wie gewohnt erst am Nachmittag", sagt Klasen. Das habe das Haus in der Krise zusätzlich finanziell belastet. „Wir werden am Ende des Jahres ein beachtliches Defizit eingefahren haben", sagt Einrichtungsleiter Wendel. "Doch wir geben unser Bestes, die Bildungsstätte zu erhalten, um weiterhin für junge Menschen da zu sein." Ihn persönlich schmerze es, so viele Mitarbeiter in die Kurzarbeit entlassen zu müssen, sagt der Pater. „Die Einnahmen tendieren gegen Null, damit ist ein Regelbetrieb nicht möglich." Es werde zurzeit über mögliche Alternativen diskutiert, beispielsweise über ein Angebot für Familien, ihren Urlaub in der Bildungsstätte zu verbringen. „Ich bin zurzeit skeptisch, ob uns in diesem Jahr ein großer Wurf gelingt, der die Talfahrt stoppen könnte", sagt Günther Wendel.