Natur und Freizeit : Wanderung um Gillenfeld

Gillenfeld (red) Der Eifelverein, Ortsgruppe Gillenfeld lädt zur „Donnerstagswanderung“ am 8. Juli ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am alten Backhaus in Gillenfeld. Die Strecken variieren und gehen in einem Rundkurs auf einer Wanderstrecke von etwa sieben Kilometern.