395 Jahre Kelberger Schützen Ein dickes Buch zum Doppeljubiläum

Der Rahmen, in dem wir uns zum Gespräch treffen, ist historisch: ein Trierer Langhaus aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, ein ehemaliger Bauernhof in der Retterather Hauptstraße, in unmittelbarer Nachbarschaft des Geburtshauses von Jürgen Schäfers Ehefrau Irmgard. Dorthin ziehen sich die Schäfers am Wochenende zurück, seit das in jahrelanger Eigenleistung umfassend renovierte Gebäude wieder bewohnbar ist. Ein ganz besonderer Rückzugsort im Grünen ist hier entstanden, auch für die beiden erwachsenen Kinder mit Familien; das vierte Enkelkind ist in Erwartung.