„Nur gemeinsam sind wir stark“ : Dorfladen in Densborn kämpft um Erhalt

Dorfladen in Densborn kämpft um Erhalt

Lässt sich nicht unterkriegen: Tina Theis betreibt den Dorfladen in Densborn. Foto: TV/WFG Vulkaneifel

Densborn Trotz Umsatzeinbußen durch Corona: Tina Theis kämpft um den Erhalt ihres Dorfladens in Densborn.

Dorfläden bieten mehr als die bloße Einkaufsmöglichkeit, sie können auch ein wichtiger Platz fürs dörfliche Miteinander sein. Deshalb freute man sich in Densborn natürlich darüber, als Tina Theis den Dorfladen in Densborn übernahm und im März 2019 nach einer zehnwöchigen Umbauphase wieder öffnete. Gerade für die älteren Bewohner war „Tinas Laden“ ein willkommener Treffpunkt, um sich zu unterhalten und über das Dorfgeschehen auszutauschen. Denn im Gegensatz zum Supermarkt ist das soziale Miteinander ausdrücklich erwünscht. Das Geschäft wurde gut angenommen – und dann kam Corona, was auch Densborns Dorfladen durch Umsatzeinbüßen zu spüren bekam. Vor diesem Hintergrund rief Ortsbürgermeister Jürgen Clemens im Herbst im Amtsblatt dazu auf, das Geschäft, das eine Bereicherung für die Kylltal-Gemeinde sei, zu unterstützen und verstärkt für Einkäufe zu nutzen.